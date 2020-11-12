В 2020 году в Карагандинской области отремонтировано свыше 2 тысяч км автомобильных дорог

Об этом рассказал аким региона Женис Касымбек во время брифинга в СЦК.

В текущем году в Карагандинской области завершен ремонт 2 116 км автодорог общего пользования. Из них 882 км - это трассы республиканского значения и более 1 200 км дорог местного значения. Дороги в порядок привели по госпрограммам "Нұрлы жол", "Дорожная карта занятости" и спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі". В ремонте задействовали более 4 тысяч единиц дорожно-строительной техники и порядка 10 тысяч человек, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал аким региона Женис Касымбек во время брифинга в СЦК.

Несмотря на ежегодное развитие транспортной инфраструктуры, проблемными направлениями для региона остаются автодороги республиканского значения Караганда - Каркаралинск, Кызылорда -Жезгазган, Жезказган - Караганда и Жезгазган - Аркалык. В соответствии с поручением Главы государства перед областью стоит задача реконструировать эти направления до 2025 года в рамках второй пятилетки госпрограммы "Нұрлы жол". Реализация этих проектов даст толчок развитию туристических кластеров Балхашского, Каркаралинского и Улытауского регионов, - сообщил Женис Касымбек.

По автомобильным дорогам местной сети в этом году вдвое увеличены объемы финансирования и ремонтных работ. В итоге строительными работами охвачены все города и районы области. Работа в данном направлении будет продолжена.

Основным проектом для региона является реализация транспортного коридора "Центр - Юг". В частности, ведутся активные работы по реконструкции дороги от Караганды до границы Жамбылской области, Караганда - Балхаш - 363 км, а также Балхаш - Бурылбайтал - 150 км.

Общая протяженность автомобильных дорог Карагандинской области составляет 12 441 км, в том числе 2 785 км дорог республиканского значения, 3 462 областного и 6 194 км - районного значения и улицы населенных пунктов.

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