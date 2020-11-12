В рамках Дорожной карты занятости трудоустроено 207 тыс. человек

По состоянию на 1 ноября в регионах начата работа по 6,7 тыс. проектам, создано 207 тыс. рабочих мест, в том числе более 112 тыс. через центры занятости населения.

В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы начата реализация более 6,7 тыс. проектов, на которых заняты 207 тыс. человек со средней заработной платой 130 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.

Как отмечают в Департаменте занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения РК, основные цели Дорожной карты — обеспечение занятости и недопущение роста уровня безработицы, создание дополнительных рабочих мест и обеспечение доходов, создание условий для развития инфраструктуры населенных пунктов.

Для достижения этих целей, Дорожная карта занятости предусматривает реализацию инфраструктурных проектов по следующим видам работ и объектов: капитальный и текущий ремонты, реконструкция социально-культурных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры, а также благоустройство населенных пунктов, — проинформировала директор Департамента Найла Мухтарова.

По состоянию на 1 ноября в регионах начата работа по 6,7 тыс. проектам, создано 207 тыс. рабочих мест, в том числе более 112 тыс. через центры занятости населения.

Половина участников программы являются сельскими жителями, 40% — представители молодежи и 7% — малообеспеченные граждане.

Наибольшая доля трудоустроенных в рамках антикризисной меры приходится на Восточно-Казахстанскую (20,5 тыс. чел. или 108,8%), Кызылординскую (9,4 тыс. чел. или 101,2%) и Атыраускую (7,3 тыс. чел. или 102,9%) области.

Как сообщалось ранее, всего в рамках Дорожной карты занятости планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест.

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников нанимают через центры занятости населения, приоритет отдается безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

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