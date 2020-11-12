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Производительность МСБ выросла на 4% в Карагандинской области 

Приспосабливаясь к нынешним реалиям, многие предприниматели перешли на онлайн-торговлю и доставку.

Фото : ortcom.kz12 ноября 2020, 14:30

Треть населения Карагандинского региона занята в сфере малого и среднего бизнеса. С начала года количество действующих субъектов предпринимательства составило 89 078 единиц, сообщает zakon.kz.

Из-за пандемии в МСБ в сложной ситуации оказались секторы торговли и сферы услуг. По поручению Президента оказана финансовая поддержка 2,8 тысячи предпринимателей, обучено бизнесу 2,3 тысячи человек. Благодаря поддержке государства МСБ области обеспечил рост выпуска продукции на 4%, создано 2 200 постоянных рабочих мест. Об этом рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге в СЦК.

Приспосабливаясь к нынешним реалиям, многие предприниматели перешли на онлайн-торговлю и доставку. По итогам года ожидается рост электронной торговли не менее чем в 3 раза.

Для стабилизации ситуации на рынке труда используется весь потенциал госпрограмм. С начала года в органы занятости обратилось более 41 тысячи человек, из них свыше 35 тысяч трудоустроено, а реализация программы "Дорожная карта занятости" дала толчок развитию инфраструктуры в 140 населённых пунктах. На инфраструктурных проектах создано 16 тысяч рабочих мест.

В целом в этом году в Карагандинской области в рамках всех государственных программ будет создано более 33 тысяч новых рабочих мест, - отметил аким области.


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