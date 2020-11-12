Названы 6 претенденток на титул Мисс Алматы-2020

5 участниц выбыли за 1 тур до финала.

Жюри Мисс Алматы выбрало 6 финалисток, среди которых в скором времени выберет обладательницу заветной короны и звания самой красивой и талантливой девушки мегаполиса этого года, передает zakon.kz.

11 ноября в формате театральной поставки состоялся предфинал конкурса красоты и таланта Мисс Алматы-2020. 11 финалисток показали свои умения ходить по подиуму и рассказывать о себе. В предфинале участницы прошли два дефиле - одно в коктейльных, другое в вечерних платьях, а также на экранах показали продемонстрировали видеопрезентации, где каждая из участниц поведала о себе. Все проходило с соблюдением санитарных норм, поэтому неудивительно, что во время дефиле участницы были в масках.

По итогам столь важного этапа жюри определило участниц, попавших в Топ-6.

Юлия Беркович, 24 года

Александра Розанова, 21 год

Салтанат Нурпеисова, 19 лет

Амира Скак, 20 лет

Асият Исембаева, 20 лет

Валерия Сорокотяга, 19 лет

Жюри предстоит встретиться с участницами еще 1 раз, чтобы выбрать обладательницу титула Мисс Алматы-2020. Больше никаких дефиле, шоу-программ и выходов: на заседании жюри определит победительницу из числа вошедших в Топ-6 с учетом всех репетиций, конкурсов (в том числе онлайн), которые были за все эти 10 месяцев.

Кроме того, с понедельника стартует народное голосование на одном из сайтов, набравшая наибольшее число голосов получит звание победительницы в номинации "People choice". Имена победительниц в других номинациях уже известно: "Аяулы ару" - Гульнур Темиргаликызы, "Мисс конгениальность" - Айгерим Габит, "Fashion Model" - Салтанат Нурпеисова, "Мисс Талант" - Жанель Абылкасымова, "Этно-дива" Валерия Сорокотяга, "Спорт-дива" Амира Скак.

Подробнее о Мисс Алматы-2020, который длится уже 10-й месяц, читайте по этой ссылке.

Альберт Ахметов

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