Встречу с врачами провели представители Антикоррупционной службы

Представители Антикоррупционной службы поблагодарили врачей за проявленный профессионализм.

Современное общество – ненасытно. Пока мы не направим наши мысли в правильное русло, будем нести серьезную угрозу будущему развитию страны. С таким призывом обратилась к медицинским сотрудникам Алматы председатель информационно-просветительского штаба Ырза Турсынзада, передает zakon.kz.

На площадке Управления общественного здоровья представители Агентства по противодействию коррупции провели разъяснительную встречу с главными врачами больниц и поликлиник города. Также на мероприятии посредством видеосвязи приняли участие более 2000 медработников.

Цель данного мероприятия заключается не только в разъяснении основных направлений деятельности Антикоррупционной службы, но и обсуждение социально-значимых вопросов, таких как готовность медицинского персонала к возможной второй волне коронавирусной инфекции.

В ходе встречи представители Антикоррупционной службы поблагодарили врачей за проявленный профессионализм, колоссальный труд и посильный вклад в борьбе с COVID-19.

Хотела бы высказать свое уважение проявленному вами профессионализму, стойкости при работе в условиях пандемии. Именно в таких, самых трудных ситуациях, на помощь приходят врачи, которые, не жалея сил, отдаются без остатка служению людям, - выразила свою признательность председатель штаба.

В то же время, она напомнила о том, как важно уважать труд медиков и осознанно понимать неоценимый вклад медработников в стабильность страны.

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