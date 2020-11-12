Какая погода будет 13 ноября 

Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель.

Погоду территории Казахстана будет определять обширный циклон из районов Салехарда – пройдут осадки, на востоке и юго-востоке сильные (дождь, снег), сообщает zakon.kz.

Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в северной половине с низовой метелью.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях порывы 23-28 м/с. В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, в Жамбылской области – гололед. В Актюбинской области местами ожидается гололед, в Восточно-Казахстанской области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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