Госдеп отказался передавать Байдену поздравления от иностранных лидеров

Традиционно Госдеп обеспечивает коммуникацию избранного президента с главами других государств.

Стопка поздравлений от иностранных лидеров избранному президенту США Джо Байдену находятся в Госдепартаменте. Администрация Трампа не дает доступ к ним. Об этом сообщил CNN со ссылкой на сотрудников Госдепа, передает zakon.kz.

Традиционно Госдеп обеспечивает коммуникацию избранного президента с главами других государств. За последние дни в ведомство пришло несколько десятков поздравлений, но из-за позиции действующего президента Дональда Трампа, который не признает поражение, их не передают Байдену. Некоторые иностранцы в этой ситуации ищут другие пути - например, через знакомых дипломатов, которые работали во время вице-президентства Байдена.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео выразил уверенность в том, что действующий президент США Дональд Трамп будет в конечном счете назван победителем выборов. Также он назвал смехотворными упреки в адрес главы Белого дома в том, что он не хочет признавать поражение на выборах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!