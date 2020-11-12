В клубе капитана сборной Казахстана высказались о допинговом скандале

Футболиста не отпустили в сборную.

Главный тренер футбольного клуба из ОАЭ "Аль-Айн Педро Эммануэль прокомментировал допинговый скандал связанный с выступающим за команду капитаном сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом. Также стало известно, как могут наказать нашего соотечественника, передает zakon.kz.

Комментируя временное отстранение Исламхана, Эммануэль сказал, что это правовой вопрос, но команда поддерживает Исламхана, но на игры сборной клуб не отпустил его по другой причине

Исламхану, клубу и даже нам нелегко работать. Однако этим делом занимается юридический отдел, и мы ждем окончательных результатов, чтобы принять решение (...) Что касается Лабы, и то же самое относится к Исламухану и Уилсону Эдвардо, совет директоров клуба отказал игрокам в присоединении к их национальным командам. Это решение было основано на правилах, которые не вынуждают клубы отпускать игроков в национальные команды с учетом текущих условий в связи с карантином, который длится не менее пяти дней, - сказал наставник.

Педро заявил, что согласился отпускать легионеров, чтобы потом по возвращении не ждать, когда они отсидят 2-недельный карантин по возвращении в ОАЭ. Он также подчеркнул, что у этих игроков есть действующие контракты с клубом, и они отличные и профессиональные игроки.

В то же время, AFC ожидает получения результатов вскрытия второй допинг-пробы Исламахана после положительности первой пробы, взятой после матча за Аль-Айн в Лиге чемпионов AFC. По информации Аlittihad, Исламхана могут отстранить от игр на срок до 6 месяцев и больше.





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