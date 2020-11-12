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Об усилении карантинных мер и эпидситуации в Казахстане

Спикеры рассказали о ситуации с коронавирусом в стране.

Фото : СЦК12 ноября 2020, 16:29

В Нур-Султане прошел брифинг о текущей эпидситуации и усилении карантинных мер в Казахстане, передает zakon.kz.

Спикерами выступили:

вице-министр, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов

официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев

врач-инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных заболеваний НАО "Медицинский университет Астана" Баян Турдалина.


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