Как COVID-19 меняет сферу торговли в мире

Покупательские предпочтения людей изменились.

Около 9 тыс. человек по всему миру рассказали о своих ожиданиях от компаний и брендов после пандемии в рамках ежегодного исследования мнения потребителей Global Consumer Pulse Research, передает zakon.kz.

Исследование, проведенное Accenture, выявило, что основным приоритетом для потребителей было здоровье (78% опрошенных). При этом, у потребителей повысились опасения финансовой нестабильности (число обеспокоенных этим выросло с 37% в марте до 50% сейчас).

Также исследование показывает, что для потребителей становится очень важна ответственность бизнеса. Покупатели считают, что бизнесу необходимо включаться в решение глобальных социальных и экологических проблем (66% опрошенных). Такой же процент опрошенных ожидают от розничных сетей принятий решений в этом направлении – например, увеличения количества товаров из экологичных материалов на полках.

Также по итогам исследования стало известно, что в следующие 6 месяцев 73% опрошенных покупателей предпочитают социализироваться дома или в гостях. Так общение с друзьями онлайн выбирают 53% опрошенных, в парках и других открытых пространствах готовы находиться 59% опрошенных. При этом встречи с друзьями в ресторанах комфортны только 28% опрошенных, а в барах и клубах лишь 13%. Около 45% опрошенных потребителей вообще не готовы начать активное посещение общественных мест.

Коронавирус поспособствовал появлению у людей новых хобби. Так в апреле в четыре раза вырос интерес граждан к готовке и выпечке, и на 65% выросло увлечение людей домашним декором, DIY, садоводством.

Также выяснилось, что покупательские предпочтения людей изменились. Коронавирус подтолкнул покупателей подумать о том, как и что они приобретают. Теперь люди стремятся отдавать предпочтение локальным брендам (56% опрошенных сейчас и 84% в будущем), покупать товары в магазинах у дома (56% сейчас и 79% в будущем). Покупатели внимательнее смотрят на цены: 54% опрошенных стали экономнее.

Рост электронной коммерции и омникальных сервисов продолжится. Сегмент e-commerce продемонстрировал самый быстрый за 10 лет рост: за 4 первых месяца 2020 года объем этого рынка увеличился на 27% (для сравнения, рост за весь 2019 год составил 16%). Аналитики также ожидают, что объем рынка электронной коммерции вырастет на 169% за счет тех покупателей, которые сейчас не делают покупок онлайн или делают их редко.

Покупатели оценили безопасность и удобство онлайн-покупок и продолжат использовать этот способ шоппинга даже несмотря на физическое открытие магазинов.

Цифры исследования Accenture говорят о том, что сегодня 54% покупателей используют бесконтактную оплату (87% будут делать это в ближайшем будущем), 54% заказывают товары через приложения (84% в будущем), 47% пользуется доставкой на дом (82% в будущем), 44% покупают через социальные сети (80% в будущем).

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