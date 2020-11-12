Заболеваемость КВИ выросла в 1,7 раза по Казахстану
45% заболевших приходится на Восточно-Казахстанскую область.
Фото : pixabay.com12 ноября 2020, 16:55
В Казахстане растет число больных коронавирусной инфекцией, заявил вице-министр, главный санитарный врач страны Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.
За последние две недели в регионах страны отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Рост заболеваемости отмечается практически во всех регионах. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,7 раза. 45% заболеваемости по всей республике приходится на Восточно-Казахстанскую область, - сообщил Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.
Значительный рост заболеваемости отмечается и в Костанайской области - в 4 раза. В Западно-Казахстанской области в 3,2 раза, Павлодарской области в 2,7 раза.
Ранее вице-министр здравоохранения сообщил, что с начала учебного года коронавирусной инфекцией заразились более 800 школьников, 261 из них учились в дежурных классах.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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