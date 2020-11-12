16 млрд тенге хотели нерационально использовать в Казахстане
Госзакупки остаются одной из наиболее подверженных коррупции сфер.
Фото : Zakon.kz12 ноября 2020, 17:14
За неполный год удалось предотвратить нерациональное использование свыше 16 млрд тенге государственных средств во время госзакупок, сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент zakon.kz.
В целом если говорить, госзакупки - это одна из сфер наиболее подверженных коррупции. Огромные объемы госсредств осваиваются именно посредством госзакупок. И поэтому закономерно, что Агентство уделяет этому вопросу огромное внимание, — подчеркнул Бектенов.
По его словам, представители антикоррупционного агентства участвуют и при разработке НПА о закупках, проводят мониторинг госзакупок совместно с НПП "Атамекен".
Он объяснил, что во время такого мониторинга обращается внимание на обоснованность той или иной цены, ее соответствие средней цене за данный товар.
Если выявляются какие-то рисковые на наш взгляд моменты, то вносятся соответствующая информация госоргану, который объявил данную закупку. В процессе консультации, если госорган признает (завышенную стоимость — прим), а таких фактов много, то данные конкурсы отменяются. С декабря прошлого года мы активно эту работу начали. За неполный год удалось предотвратить нерациональное использование свыше 16 млрд тенге. Только за октябрь месяц удалось - свыше 3 млрд тенге. Это серьезный результат. Мы эту работу продолжим, — заявил Бектенов.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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