16 млрд тенге хотели нерационально использовать в Казахстане

Госзакупки остаются одной из наиболее подверженных коррупции сфер.

За неполный год удалось предотвратить нерациональное использование свыше 16 млрд тенге государственных средств во время госзакупок, сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент zakon.kz.

В целом если говорить, госзакупки - это одна из сфер наиболее подверженных коррупции. Огромные объемы госсредств осваиваются именно посредством госзакупок. И поэтому закономерно, что Агентство уделяет этому вопросу огромное внимание, — подчеркнул Бектенов.

По его словам, представители антикоррупционного агентства участвуют и при разработке НПА о закупках, проводят мониторинг госзакупок совместно с НПП "Атамекен".

Он объяснил, что во время такого мониторинга обращается внимание на обоснованность той или иной цены, ее соответствие средней цене за данный товар.

Если выявляются какие-то рисковые на наш взгляд моменты, то вносятся соответствующая информация госоргану, который объявил данную закупку. В процессе консультации, если госорган признает (завышенную стоимость — прим), а таких фактов много, то данные конкурсы отменяются. С декабря прошлого года мы активно эту работу начали. За неполный год удалось предотвратить нерациональное использование свыше 16 млрд тенге. Только за октябрь месяц удалось - свыше 3 млрд тенге. Это серьезный результат. Мы эту работу продолжим, — заявил Бектенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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