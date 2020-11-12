Горячие новости
Читайте также

Скончалась экс-президент Академии наук Казахстана

Имеет ряд выдающихся научных работ в области изучения молекулярной биологии, в частности, РНК.

Фото : институт12 ноября 2020, 17:18

Видный ученый. академик Нагима Айтхожина скончалась в возрасте 75 лет, передает zakon.kz.

Информацию о кончине подтвердили в Академии Наук.

10 числа (ноября) вечером скончалась, только узнали сегодня в Институте молекулярной биологии биологии и биохимии имени Айтхожина. Вчера, то есть, 11 числа, ее похоронили. - сказал руководитель департамента научно-организационных работ НАН Тимур Апендиев.

Научную, научно-организационную и педагогическую деятельность Айтхожина вела в Институте ботаники АН КазССР, с 1983 года в Институте молекулярной биологии и биохимии АН КазССР.

С 1988 по 2019 годы была директором Института молекулярной биологии и биохимии имени Айтхожина.

В 1996 году Нагиму Айтхожину избрали академиком-секретарем отделения биологических и медицинских наук Национальной академии наук. В 1999 году назначена президентом Национальной академии наук, пробыла в этой должности до 2002 года.

Награждена орденами “Парасат” и “Барыс” III степени. Имеет ряд выдающихся научных работ в области изучения молекулярной биологии, в частности, РНК.

Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты