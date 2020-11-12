У Антикора нет вопросов к бывшему главе Фонда соцмедстрахования

В Фонде идут не проверки, а анализ коррупционных рисков.

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов ответил на вопрос о следствии в отношении бывшего руководства Фонда социального медицинского страхования, передает zakon.kz.

Бектенова спросили, проводится ли в настоящее время проверка по бывшему главе ФСМС Айбатыре Жумагулове. Был ли он задержан. И в целом, что показали проверки антикоррупционщиков в фонде.

По деятельности Фонда медстрахования у нас проводится внешний анализ коррупционных рисков. Это не проверка, а анализ бизнес процессов, которые есть. В уголовно-правовом аспекте к бывшему директору фонда нет вопросов. По итогам анализа будут выработаны рекомендации, которые позволят поднять эффективность работу ФСМС, - ответил Бектенов.

10 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу ФСМС и СК-Фармация. В этот же день на основании поданного заявления Жумагулов был освобожден от должности председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования".

А 17 июля Антикоррупционная служба сообщала об уголовном деле в отношении экс-руководства ФСМС. В отношении кого именно, не уточнялось.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!