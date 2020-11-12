В Казахстане нет заболевших после посещения кинотеатров

На сегодня кинотеатры работают в Алматы, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской, Кызылординской областях.

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов рассказал о ситуации после открытия кинотеатров в некоторых регионах страны, передает корреспондент zakon.kz.

Дело в том, что на сегодняшний момент нет сведений по регистрации фактов заболеваемости, связанных именно с функционированием кинотеатров, - сообщил Киясов.

Он напомнил, что не во всех регионах была разрешена деятельность кинотеатров.

Есть регионы, которые вошли в так называемые красную и желтую зоны - это Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Алматинская, Акмолинская, Костанайская области, где деятельность кинотеатров не разрешена. Разрешено открытие кинотеатров при заболеваемости не более 30% с соответствующей рассадкой в Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской, Кызылординской областях. В Алматы кинотеатры продолжают работать при 50% заполняемости, но не более 50 человек, - пояснил вице-министр здравоохранения.

По его словам, открытие кинотеатров не повлияло на эпидемиологическую ситуацию в том или ином регионе.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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