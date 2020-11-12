В Нур-Султане ожидается метель

Вероятность штормового предупреждения 90 %.

13 ноября в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Нур-Султане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 90 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

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