Сколько лет человек проводит в телефоне, показал опрос

Больше всего времени на телефон тратят миллениалы.

Согласно опросу, проведенному WhistleOut, средний американец проводит 75,5 тысяч часов за смартфоном в течение всей своей жизни. Это 8,74 года, передает zakon.kz.

WhistleOut пришел к этой цифре, объединив ежедневное использование телефона респондентами опроса – которое в среднем составляло 3,07 часа – со средним возрастом, в котором молодые люди получают свой первый смартфон.

Больше всего времени на телефон тратят миллениалы. В опросе не указаны данные по "поколению Z". Более страшее поколение тратит 2,5 часа в день.

Результаты были опубликованы в рамках кампании, призванной побудить людей найти способы ограничить время, проведенное за смартфонами. Эксперты рекомендуют использовать блокировщики приложений, а также оставление телефона вне досягаемости во время ухода ко сну.

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