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На какой стадии готовность казахстанской вакцины от COVID-19

На сегодняшний день в мире разрабатываются уже известных и подтвержденных 198 вакцин кандидатов, по 42 вакцинам проводятся клинические исследования.

Фото : 24.kz12 ноября 2020, 17:34

Первые испытания отечественной вакцины проведены, на сегодня начат второй этап, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Разрабатывается вакцина в Казахстане в Научно-исследовательском институте проблем безопасности комитета науки Министерства образования и науки. Уже проведены первые испытания этой вакцины, первый этап пройден, сейчас реализуется второй этап этой вакцины и, надеюсь, что в начале следующего года уже приступим к третьему этапу апробации, - сообщил Киясов, отвечая на вопрос СМИ.

Он уточнил, что на сегодняшний день в мире разрабатываются уже известных и подтвержденных 198 вакцин кандидатов, по 42 вакцинам проводятся клинические исследования.

В настоящее время в числе наиболее перспективных мы считаем три вакцины, которые проходят третий этап клинических испытаний, — сказал вице-министр.

При этом он отметил, что количество казахстанцев, подлежащих вакцинации, будет увеличено, поскольку в стране наблюдается потребность в вакцине.

По вопросу точного количества подлежащих вакцинации могу предварительно сказать, что работа проводится. Мы планировали провакцинировать более двух миллионов, но данную цифру мы будем увеличивать, потому что есть потребность в вакцинации. Выбор вакцины будет определено только после успешных испытаний третьего клинического этапа. И проведения всех процедур регистрации, - объяснил Киясов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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