Минфин рассказал о скоплении транспорта на границах с Китаем и Россией
У большинства водителей результаты ПЦР теста отсутствуют.
Министерство финансов объяснило скопления транспорта на казахстанско-российской и казахстанско-китайской границах ужесточением правил и отсутствием ПЦР-тестов, передает zakon.kz.
В ведомстве отметили, что с 10 ноября подписано постановление, которое требует наличие ПЦР теста у водителей, въезжающих на территорию РК (для транзитных водителей не требуется).
У большинства водителей результаты ПЦР теста отсутствуют, в связи с чем, образовалось скопление АТС со стороны РФ (сопредельный АПП со стороны РК "Курмангазы" - Атырауская область).
Также сообщается, что с 13 ноября 2020 года запланирована установка мобильной лаборатории.
Скопление на стороне РК по состоянию на 11:00ч. 12.11.2020 года (количество АТС на нейтральной полосе между АПП "Караузек" и АПП "Курмангазы" в сторону РК) составляло 5 единиц, на выезд со стороны РК 5 АТС.
Со слов водителей, по состоянию на 15:00ч. 12.11.2020 года скопление АТС со стороны РФ на АПП "Караузек" отсутствует, - говорится в сообщении.
Касательно границы с Китаем на пункте пропуска "Нур жолы", скопление вызвано карантином ужесточение китайской стороной правил перехода границы и требований по обработке грузов.
Для решения вопроса государственными органами были проведены переговоры с китайской стороной, в результате принятых мер количество транспорта, принимаемого Китаем увеличилось от 20 до 80 единиц, - отмечается в информации.
С 5 ноября китайская сторона открыла пункт пропуска "Покиту", который является сопредельным казахстанскому пункту пропуска "Бахты".
Введена новая модель перевозки грузов, заключающаяся в возможности завозить товары на китайских прицепах напрямую в наши приграничные ТЛЦ, где происходит их таможенная обработка и перегруз на казахстанский транспорт для дальнейшей транспортировки в регионы потребления. Это снимает необходимость выезда части транспорта в Китай.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!