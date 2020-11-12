Минфин рассказал о скоплении транспорта на границах с Китаем и Россией

У большинства водителей результаты ПЦР теста отсутствуют.

Министерство финансов объяснило скопления транспорта на казахстанско-российской и казахстанско-китайской границах ужесточением правил и отсутствием ПЦР-тестов, передает zakon.kz.

В ведомстве отметили, что с 10 ноября подписано постановление, которое требует наличие ПЦР теста у водителей, въезжающих на территорию РК (для транзитных водителей не требуется).

У большинства водителей результаты ПЦР теста отсутствуют, в связи с чем, образовалось скопление АТС со стороны РФ (сопредельный АПП со стороны РК "Курмангазы" - Атырауская область).

Также сообщается, что с 13 ноября 2020 года запланирована установка мобильной лаборатории.

Скопление на стороне РК по состоянию на 11:00ч. 12.11.2020 года (количество АТС на нейтральной полосе между АПП "Караузек" и АПП "Курмангазы" в сторону РК) составляло 5 единиц, на выезд со стороны РК 5 АТС.

Со слов водителей, по состоянию на 15:00ч. 12.11.2020 года скопление АТС со стороны РФ на АПП "Караузек" отсутствует, - говорится в сообщении.

Касательно границы с Китаем на пункте пропуска "Нур жолы", скопление вызвано карантином ужесточение китайской стороной правил перехода границы и требований по обработке грузов.

Для решения вопроса государственными органами были проведены переговоры с китайской стороной, в результате принятых мер количество транспорта, принимаемого Китаем увеличилось от 20 до 80 единиц, - отмечается в информации.

С 5 ноября китайская сторона открыла пункт пропуска "Покиту", который является сопредельным казахстанскому пункту пропуска "Бахты".

Введена новая модель перевозки грузов, заключающаяся в возможности завозить товары на китайских прицепах напрямую в наши приграничные ТЛЦ, где происходит их таможенная обработка и перегруз на казахстанский транспорт для дальнейшей транспортировки в регионы потребления. Это снимает необходимость выезда части транспорта в Китай.

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