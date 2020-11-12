Горячие новости
Читайте также

В Японии роботы отпугивают хищников

Робот должен отпугивать хищников движениями головы, красными горящими глазами и звуками, похожими на волчий вой.

Фото : Кадр из видео12 ноября 2020, 19:09

В Японии ученые создали робота-волка для борьбы с медведями, которые нападали на стада овец, передает zakon.kz со ссылкой на Wonderful Universe.

Внешне робот напоминает волка. Он может двигать головой, моргать, а при фиксации движения его глаза загораются красным светом, и робот издает звуки, переходящие от волчьего воя в автомобильный шум.

Первая партия роботов из 70 штук уже была раскуплена местными фермерами города Такикава.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты