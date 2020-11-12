В Японии роботы отпугивают хищников
Робот должен отпугивать хищников движениями головы, красными горящими глазами и звуками, похожими на волчий вой.
Фото : Кадр из видео12 ноября 2020, 19:09
В Японии ученые создали робота-волка для борьбы с медведями, которые нападали на стада овец, передает zakon.kz со ссылкой на Wonderful Universe.
Внешне робот напоминает волка. Он может двигать головой, моргать, а при фиксации движения его глаза загораются красным светом, и робот издает звуки, переходящие от волчьего воя в автомобильный шум.
Первая партия роботов из 70 штук уже была раскуплена местными фермерами города Такикава.
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