В Японии роботы отпугивают хищников

Робот должен отпугивать хищников движениями головы, красными горящими глазами и звуками, похожими на волчий вой.

В Японии ученые создали робота-волка для борьбы с медведями, которые нападали на стада овец, передает zakon.kz со ссылкой на Wonderful Universe.

Внешне робот напоминает волка. Он может двигать головой, моргать, а при фиксации движения его глаза загораются красным светом, и робот издает звуки, переходящие от волчьего воя в автомобильный шум.

Первая партия роботов из 70 штук уже была раскуплена местными фермерами города Такикава.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!