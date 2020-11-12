Один из самых больших алмазов в мире нашли в Африке

Камень весом 998 карат обнаружили на руднике в Ботсване. Он входит в пятерку крупнейших алмазов в истории.

На руднике Karowe компании Lucara Diamond в Ботсване нашли один из самых крупных алмазов в истории весом в 998 карат (примерно 199,6 грамма), передает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

Белый бриллиант является одним из пяти крупнейших камней, когда-либо обнаруженных.



Ранее на этом же руднике были найдены алмазы Lesedi La Rona (1109 карат), Sewelo (1758 карат) и Constellation (813 карат).



Новый камень пока не получил названия.



Lucara, которая ранее продала два своих самых больших алмаза компании Louis Vuitton, заявила, что обсуждает следующие шаги в отношении камня с партнером по огранке и полировке HB Antwerp.



Напомним, самый большой из когда-либо обнаруженных алмазов − Cullinan весом 3106 карат (621,2 грамма). Он был найден в 1905 году недалеко от Претории в Южной Африке.

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