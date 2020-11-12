ЕС назвала причины отказа от российской вакцины от коронавируса

В Еврокомиссии заявили, что их стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе.

В ЕС намерены использовать против коронавируса вакцины европейских компаний. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос журналистов о том, почему ЕК не рассматривает закупку российской вакцины Спутник V, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе, - сказал он.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что Брюссель продолжает вести переговоры с различными компаниями, которые работают над вакцинами от коронавируса.

Ранее, комментируя решение Венгрии параллельно вести переговоры с Россией о приобретении российской вакцины Спутник V для этой страны, представители Еврокомиссии отметили, что российская вакцина не входит в стратегию вакцинации ЕС (в которую включены только западные производители, которые будут производить вакцину на территории сообщества). ЕК настаивает на необходимости сертификации любых иностранных вакцин Европейским агентством по лекарственным средствам, однако признает, что в некоторых случаях "вакцины могут быть сертифицированы на национальном уровне странами ЕС", что открывает для Венгрии и других государств легальную возможность приобретения российской вакцины.

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