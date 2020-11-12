Верблюд стал причиной смерти матери 10 детей в Мангистау
Также пострадал ее супруг.
Фото : Кадр из видео12 ноября 2020, 21:30
Мать десятерых детей погибла в ДТП с верблюдом, передает zakon.kz.
Согласно данным AstanaTV, трагедия произошла на трассе Актау-Курык.
По данным полиции, супружеская пара ехала в легковушке накануне вечером. За рулем был глава семьи. В темноте водитель допустил столкновение с животным. Из-за мощного удара, женщина на пассажирском сидении получила смертельные травмы. Ей было 42 года.
Женщина-пассажир, скончалась на месте происшествия. Пострадавшего водителя доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.
У водителя тоже множество травм и ушиб головного мозга. Пациента экстренно прооперировали. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.
В настоящее время он находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Сейчас делать прогнозы, заранее мы не можем, потому что нужно признать тот факт, что случай может оказаться летальным, - рассказал пресс-секретарь управления здравоохраения Мангистауской области Нурбол Окуов.
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