Верблюд стал причиной смерти матери 10 детей в Мангистау

Также пострадал ее супруг.

Мать десятерых детей погибла в ДТП с верблюдом, передает zakon.kz.

Согласно данным AstanaTV, трагедия произошла на трассе Актау-Курык.

По данным полиции, супружеская пара ехала в легковушке накануне вечером. За рулем был глава семьи. В темноте водитель допустил столкновение с животным. Из-за мощного удара, женщина на пассажирском сидении получила смертельные травмы. Ей было 42 года.

Женщина-пассажир, скончалась на месте происшествия. Пострадавшего водителя доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

У водителя тоже множество травм и ушиб головного мозга. Пациента экстренно прооперировали. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

В настоящее время он находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Сейчас делать прогнозы, заранее мы не можем, потому что нужно признать тот факт, что случай может оказаться летальным, - рассказал пресс-секретарь управления здравоохраения Мангистауской области Нурбол Окуов.

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