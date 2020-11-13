Троих мужчин поставили на учет за занятие проституцией в Петропавловске

Ранее в Атырау задержали трансвеститов.

В Петропавловске троих мужчин задержали за занятие проституцией, передает zakon.kz.

Согласно информации Петропавловск.news, задержанные мужчины в возрасте от 27 до 34 лет.

Ранее в Атырау были задержаны двое трансвеститов из Актобе, которые также занимались проституцией.

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