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Троих мужчин поставили на учет за занятие проституцией в Петропавловске

Ранее в Атырау задержали трансвеститов.

Фото : Pixabay13 ноября 2020, 01:01

В Петропавловске троих мужчин задержали за занятие проституцией, передает zakon.kz.

Согласно информации Петропавловск.news, задержанные мужчины в возрасте от 27 до 34 лет.

Ранее в Атырау были задержаны двое трансвеститов из Актобе, которые также занимались проституцией.


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