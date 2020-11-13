"Барыс" одолел "Нефтехимик" в КХЛ

Следующий матч команда проведет дома против минского "Динамо".

ХК "Барыс" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком", передает zakon.kz.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу астанчан.

"Барыс" одерживает четвертую победу в пяти последних играх и возвращается в Нур-Султан. 15 ноября подопечные Юрия Михайлиса начнут домашнюю серию, первый соперник – минское "Динамо".

"Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия) — "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 02:22 Виделль (Вароне, Шестаков). В большинстве

1:1 — 07:08 Хайруллин (Сидоров, Гудачек). В равенстве

1:2 — 21:12 Лилья (Михайлис, Диц). В равенстве

Вратари: Иванников - Ортио

Штраф: 8:8 (4:0, 4:2, 0:6).

Нефтехим Арена. 959 зрителей.

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