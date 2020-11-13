Прогноз погоды по территории Казахстана на 13 ноября

Местами по стране ожидаются туман, гололед и усиление ветра.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 ноября, сообщает zakon.kz.

Погоду на территории Казахстана по-прежнему будет определять обширный циклон с районов Салехарда – пройдут осадки, на востоке и юго-востоке сильные (дождь, снег). Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра, по северной половине с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях порывы 23-28 м/с.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, в Жамбылской области – гололед.

В Актюбинской области местами ожидается гололед, в Восточно-Казахстанской области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -4°, облачно.

Прогноз погоды на 13 ноября.

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