Горячие новости
Читайте также

Прогноз погоды по территории Казахстана на 13 ноября

Местами по стране ожидаются туман, гололед и усиление ветра.

Фото : zakon.kz.13 ноября 2020, 06:03

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 ноября, сообщает zakon.kz.

Погоду на территории Казахстана по-прежнему будет определять обширный циклон с районов Салехарда – пройдут осадки, на востоке и юго-востоке сильные (дождь, снег). Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра, по северной половине с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях порывы 23-28 м/с.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, в Жамбылской области – гололед.

В Актюбинской области местами ожидается гололед, в Восточно-Казахстанской области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -4°, облачно.

Прогноз погоды на 13 ноября.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты