Прогноз погоды по территории Казахстана на 13 ноября
Местами по стране ожидаются туман, гололед и усиление ветра.
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 ноября, сообщает zakon.kz.
Погоду на территории Казахстана по-прежнему будет определять обширный циклон с районов Салехарда – пройдут осадки, на востоке и юго-востоке сильные (дождь, снег). Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра, по северной половине с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях порывы 23-28 м/с.
В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, в Жамбылской области – гололед.
В Актюбинской области местами ожидается гололед, в Восточно-Казахстанской области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -4°, облачно.
Прогноз погоды на 13 ноября.
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