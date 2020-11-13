Сотни фур застряли на кыргызско-казахской границе

Очереди для прохождения пограничного пункта ожидают больше 300 грузовых машин.

На кыргызско-казахской границе у КПП «Ак-Тилек-автодорожный» образовался затор, сообщает zakon.kz.

Об этом 24.kg сообщил один из дальнобойщиков, оказавшихся в многокилометровой пробке.

Очереди для прохождения пограничного пункта ожидают больше 300 грузовых машин.

Стоим почти сутки и никаких сдвигов. Никто не объясняет нам, что случилось. Никто не говорит, по чьей вине произошел затор. Я стою в этой пробке с 14.00 и за все время продвинулся всего на 100 метров. Люди в хвосте колонны готовы от безысходности перекрыть дорогу Бишкек — Торугарт, чтобы обратить на себя внимание властей. Это беспредел. У многих в фурах скоропортящиеся продукты, — рассказал водитель большегруза Юрий Иванов.

Причиной затора на кыргызско-казахской границе стала проверка водителей на наличие у них ПЦР-анализов на коронавирус.

Согласно распоряжению главного санитарного врача республики Казахстан, въезжающие на территорию РК водители должны иметь при себе справку о том, что они не больны коронавирусом. Эта норма не касается тех, кто едет через республику транзитом. На санитарно-эпидемиологическом посту задерживают лишь тех, у кого нет необходимых для пересечения границы медицинских документов. На 23.15 у КПП "Ак-Тилек-автодорожный" скопилось порядка 110 машин, — рассказали в ведомстве.

В Погранслужбе отметили, что водителей прежде не раз предупреждали о новых правилах пересечения границы.

Пограничный пункт не могут проехать в том числе и те, кто движется через Казахстан транзитом.

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