Вооруженного мужчину задержали в Алматы

У 26-летнего гражданина были изъяты два газовых пистолета и один сигнальный пистолет с затертым номером.

В Алматы военнослужащие Национальной гвардии задержали мужчину с пистолетом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 11 ноября около 22:00 часов. От дежурного ЦОУ поступило сообщение о том, что на одной из улиц Медеуского района был замечен гражданин, который в руках держал оружие (по внешнему виду похожий на пистолет).

Дежурный по войсковым нарядам воинской части 5571 Сабыржан Бейсен вместе с Куанышем Торгаевым, получив ориентировку, незамедлительно направились в район, где был замечен данный мужчина. Спустя время, схожий по ориентировке гражданин был замечен на пересечении улиц Кунаева – Маметовой.

Увидев стражей порядка, он попытался скрыться, но в ходе преследования войскового наряда, мужчина был задержан. На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа УП Медеуского района, где в присутствии понятых у 26-летнего гражданина были изъяты два газовых пистолета и один сигнальный пистолет с затертым номером.

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