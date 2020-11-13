Дети стали чаще заражаться мутировавшим COVID-19

Новый штамм уже распространился на многие страны Европы.

Новый вариант коронавируса (20A.EU1), обнаруженный в Испании, одинаково заражает взрослых и детей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом рассказал главный научный сотрудник отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта Владислав Баранов. .

Новый штамм уже распространился на многие страны Европы, включая Британию, Ирландию, Норвегию и Швейцарию.

Ученый рассказал, что в настоящее время появляется все больше сообщений о том, что дети стали чаще заражаться и у них может развиваться MIS-C (мультисистемный воспалительный синдром).

У пациентов с этим синдромом наблюдаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также кожные и неврологические симптомы.

Первоначальный вариант SARS-CoV-2, прибывший из Китая, чаще заражал взрослых. Владислав Баранов связывает такую особенность патогена в тем, что он попадает в клетку человека с помощью рецепторов ангиотензинпревращающих ферментов 2 (АПФ или АСЕ2), которые нередко называют «входными воротами» для коронавирусной инфекции.

Чем выше плотность этих рецепторов в носоглотке, тем легче заразиться. Считается, что у детей еще недостаточно этих рецепторов, а у взрослых уже достаточно. Поэтому такая разница в заражении, сказал он.

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