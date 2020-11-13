В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19
Всего в стране подтверждено 119 129 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 638 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 119 129 случаев, из них:
в городе Алматы - 15089(+39),
в городе Нур-Султан - 15024(+51),
в ВКО - 13024 (+261),
в Атырауской области - 11397(+12),
в Карагандинской области - 10770(+17),
в ЗКО - 7382(+30),
в городе Шымкент - 5282(+4),
в Алматинской области - 5301(+16),
в СКО - 4884(+43),
в Павлодарской области - 4885(+49),
в Жамбылской области - 4243(+7),
в Акмолинской области - 4180(+37),
в Костанайской области - 4159(+53),
в Туркестанской области - 3434(+4),
в Мангистауской области - 3414(+3),
в Актюбинской области - 3395(+10),
в Кызылординской области - 3266(+2).
В Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 45,
в городе Шымкент - 8,
в Акмолинской области - 31,
в Актюбинской области - 10,
в Алматинской области - 7,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 78,
в Жамбылской области - 3,
в ЗКО - 15,
в Карагандинской области - 14,
в Кызылординской области - 16,
в Павлодарской области - 42,
в СКО - 50.
Всего в стране выздоровели – 108 958 человек от COVID-19.
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