В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Всего в стране подтверждено 119 129 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 638 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 119 129 случаев, из них:

в городе Алматы - 15089(+39),

в городе Нур-Султан - 15024(+51),

в ВКО - 13024 (+261),

в Атырауской области - 11397(+12),

в Карагандинской области - 10770(+17),

в ЗКО - 7382(+30),

в городе Шымкент - 5282(+4),

в Алматинской области - 5301(+16),

в СКО - 4884(+43),

в Павлодарской области - 4885(+49),

в Жамбылской области - 4243(+7),

в Акмолинской области - 4180(+37),

в Костанайской области - 4159(+53),

в Туркестанской области - 3434(+4),

в Мангистауской области - 3414(+3),

в Актюбинской области - 3395(+10),

в Кызылординской области - 3266(+2).

В Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 45,

в городе Шымкент - 8,

в Акмолинской области - 31,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 7,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 78,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 14,

в Кызылординской области - 16,

в Павлодарской области - 42,

в СКО - 50.

Всего в стране выздоровели – 108 958 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!