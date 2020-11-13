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Продолжается рост смертей от КВИ и пневмонии в Казахстане

Еще 9 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии.

Фото : zakon.kz.13 ноября 2020, 08:35

Еще 9 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz.

В Казахстане от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом за сутки скончались 6 человек, от пневмонии с симптомами COVID, но с отрицательным ПЦР-тестом - 3 человека.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 247 человека, среди которых 437 детей.

В стационарах находится – 2 924 пациент, на амбулаторном уровне – 5 323 человек. 192 человек находятся в тяжелом состоянии, 20– крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.


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