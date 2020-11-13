Обновлены данные по заболеваемости коронавирусной пневмонией в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 179 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13 ноября, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 247 человек, среди которых 437 детей. В стационарах находится – 2 924 пациента, на амбулаторном уровне – 5 323 человека. 192 человека находятся в тяжелом состоянии, 20– крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 13 ноября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 179 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 65 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 39 724, случаев с летальным исходом - 415, всего выздоровели – 29 416 человек.

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