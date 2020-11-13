Уборку первого снега показали в акимате Алматы

За ночь в городе выпало 4-7 см, в горных районах - 10-12 см снега.

Об уборке первого снега в городе Алматы рассказали в акимате, передает zakon.kz.

12 ноября в Алматы начался дождь с переходом в снег. По данным специалистов за ночь в городе выпало 4-7 см, в горных районах - 10-12 см снега.

Для избежания гололеда с начала выпадения снега производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. По состоянию на 06.00 утра 13 ноября использовано 1 487 тонн противогололедных материалов. Также ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов. Для данных работ привлечены 567 единиц техники, в том числе 174 пескоразбрасывателей и 1485 дорожных рабочих. В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега, - сообщили в акимате.

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