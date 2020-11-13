Невероятно выгодное предложение на самый мощный компактный iPhone

Икона стиля для любителей смартфонов небольших размеров, iPhone 12 mini сразу после презентации стал предметом вожделения миллионов фанатов Apple по всему миру.

C 20 ноября в Казахстане стартуют продажи iPhone 12 mini - самого компактного и доступного смартфона из новой флагманской линейки Apple.

Что эта модель собой представляет? Что скрывает в себе компактный размер? Сколько она будет стоить и когда появиться в Казахстане? Отвечаем на эти вопросы в материале.

Икона стиля для любителей смартфонов небольших размеров, iPhone 12 mini сразу после презентации стал предметом вожделения миллионов фанатов Apple по всему миру. И это неудивительно, ведь на мобильном рынке сегодня это единственная модель смартфона, которая сочетает в себе топовые характеристики в столь компактном корпусе. iPhone 12 mini умеет тоже самое, что и "старшая модель" iPhone 12, но имеет меньшие размеры, отлично лежит в руке и легко поместится в любом кармане.

iPhone 12 mini получил 5,4 дюймовый OLED-дисплей, который поразит вас глубоким черным цветом, высокой детализацией и контрастными цветами при любых условиях освещения. В новом изящном дизайне на смену закруглённым краям пришли строгие прямые линии и новые технологии. Корпус смартфона сделан из алюминия, а передняя панель в четыре раза лучше защищает дисплей от повреждений при падении.

Основная камера имеет 2 модуля с широкоугольным и сверхширокоугольными объективами по 12Мп каждый. Новая камера способна улавливать еще больше света, что позволяет получать превосходные снимать фото и видео, как днем, так и ночью.

За мощность и производительность в новом iPhone 12 mini отвечает чипсет A14 Bionic с невероятными возможностями вычислительной фотографии, качеством игрового процесса на уровне игровых консолей и прекрасной автономностью.

Объем оперативной памяти iPhone 12 mini составляет 4 ГБ. Емкости аккумулятора хватит на 15 часов просмотра видео и 50-часового прослушивания аудио. iPhone 12 mini выдерживает погружение на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут и не пострадают, если случайно пролить на них кофе или газировку от воды.

И теперь о главном!

Стоимость iPhone 12 mini при покупке у официальных реселлеров составит от 18 124 тенге при оформлении в рассрочку 0-0-24 включая эксклюзивное предложение от Kaspi.kz. Такое предложение действует только на iPhone нового поколения! Успейте купить новинку выгодно в одном из магазинов Technodom, Sulpak, Mechta, Fora, Evrika, iPoint в вашем городе. Только с 20 по 22 ноября!

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