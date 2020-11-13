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Невероятно выгодное предложение на самый мощный компактный iPhone

Икона стиля для любителей смартфонов небольших размеров, iPhone 12 mini сразу после презентации стал предметом вожделения миллионов фанатов Apple по всему миру.

Фото : zakon.kz13 ноября 2020, 10:46

C 20 ноября в Казахстане стартуют продажи iPhone 12 mini - самого компактного и доступного смартфона из новой флагманской линейки Apple.

Что эта модель собой представляет? Что скрывает в себе компактный размер? Сколько она будет стоить и когда появиться в Казахстане? Отвечаем на эти вопросы в материале.

Икона стиля для любителей смартфонов небольших размеров, iPhone 12 mini сразу после презентации стал предметом вожделения миллионов фанатов Apple по всему миру. И это неудивительно, ведь на мобильном рынке сегодня это единственная модель смартфона, которая сочетает в себе топовые характеристики в столь компактном корпусе. iPhone 12 mini умеет тоже самое, что и "старшая модель" iPhone 12, но имеет меньшие размеры, отлично лежит в руке и легко поместится в любом кармане.

iPhone 12 mini получил 5,4 дюймовый OLED-дисплей, который поразит вас глубоким черным цветом, высокой детализацией и контрастными цветами при любых условиях освещения. В новом изящном дизайне на смену закруглённым краям пришли строгие прямые линии и новые технологии. Корпус смартфона сделан из алюминия, а передняя панель в четыре раза лучше защищает дисплей от повреждений при падении.

Основная камера имеет 2 модуля с широкоугольным и сверхширокоугольными объективами по 12Мп каждый. Новая камера способна улавливать еще больше света, что позволяет получать превосходные снимать фото и видео, как днем, так и ночью.

За мощность и производительность в новом iPhone 12 mini отвечает чипсет A14 Bionic с невероятными возможностями вычислительной фотографии, качеством игрового процесса на уровне игровых консолей и прекрасной автономностью.

Объем оперативной памяти iPhone 12 mini составляет 4 ГБ. Емкости аккумулятора хватит на 15 часов просмотра видео и 50-часового прослушивания аудио. iPhone 12 mini выдерживает погружение на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут и не пострадают, если случайно пролить на них кофе или газировку от воды.

И теперь о главном!

Стоимость iPhone 12 mini при покупке у официальных реселлеров составит от 18 124 тенге при оформлении в рассрочку 0-0-24 включая эксклюзивное предложение от Kaspi.kz. Такое предложение действует только на iPhone нового поколения! Успейте купить новинку выгодно в одном из магазинов Technodom, Sulpak, Mechta, Fora, Evrika, iPoint в вашем городе. Только с 20 по 22 ноября!


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