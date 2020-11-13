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Боевые патроны пытались пронести в следственный изолятор

Владелец шапки "с сюрпризом" утверждает, что он ее купил "с рук", и о наличии в ней патронов не подозревал.

Фото : ДУИС региона13 ноября 2020, 09:53

Четыре боевых патрона пытались пронести в потайном кармане в Костанайский СИЗО, передает zakon.kz.

Они были предназначены для следственно-арестованного родственника. При прохождении через рентген-телевизионную установку для досмотра человека, у гражданина Б. обнаружили затемнение в передней части норковой шапки, после чего ему было предложено снять головной убор и предоставить его к досмотру. Группой досмотра СИЗО в козырьке головного убора был обнаружен потайной карман, откуда и было извлечено четыре боевых патрона от пистолета Макарова, - сообщили в Департаменте УИС по Костанайской области.

Владелец шапки "с сюрпризом" утверждает, что он ее купил "с рук", и о наличии в ней патронов не подозревал.

Правонарушитель ждет принятия процессуального решения. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за это может быть наложен штраф в размере 10 МРП либо предупреждение.


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