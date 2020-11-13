В МВД Узбекистана опровергли слухи о самоубийстве Гульнары Каримовой 

Она отбывает установленный судом срок наказания.

12 ноября заместительница начальника Главного управления профилактики правонарушений МВД, полковник Умида Абдуллаева прокомментировала слухи об ухудшении состояния Гульнары Каримовой, сообщает zakon.kz со ссылкой на repost.uz.

В октябре в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что здоровье Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в колонии, ухудшилось. В результате чего она была помещена в санитарную часть с диагнозом воспаление легких с подозрением на коронавирус. Дочь Каримовой Иман на своей странице в Instagram, заявила, что ее матери не оказывают соответствующую помощь, а также запрещают сдавать тест на коронавирус и передавать медикаменты. Данная информация была опровергнута Умидой Абдуллаевой.

Разговоры о том, что Гульнара Каримова покончила жизнь самоубийством не имеют под собой никаких оснований. Гульнара Каримова отбывает установленный судом срок наказания, - сказала Умида Абдуллаева.

Состояние Гульнары Каримовой хорошее, слухи о ней в социальных сетях не соответствуют действительности. Более подробную информацию о ее состоянии могут предоставить соответствующие ответственные сотрудники.

Гульнара Каримова с весны прошлого года отбывает наказание в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В марте Верховный суд сообщал, что ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!