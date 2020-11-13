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В МВД Узбекистана опровергли слухи о самоубийстве Гульнары Каримовой 

Она отбывает установленный судом срок наказания.

Фото : tass.ru13 ноября 2020, 10:00

12 ноября заместительница начальника Главного управления профилактики правонарушений МВД, полковник Умида Абдуллаева прокомментировала слухи об ухудшении состояния Гульнары Каримовой, сообщает zakon.kz со ссылкой на repost.uz.

В октябре в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что здоровье Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в колонии, ухудшилось. В результате чего она была помещена в санитарную часть с диагнозом воспаление легких с подозрением на коронавирус. Дочь Каримовой Иман на своей странице в Instagram, заявила, что ее матери не оказывают соответствующую помощь, а также запрещают сдавать тест на коронавирус и передавать медикаменты. Данная информация была опровергнута Умидой Абдуллаевой.

Разговоры о том, что Гульнара Каримова покончила жизнь самоубийством не имеют под собой никаких оснований. Гульнара Каримова отбывает установленный судом срок наказания, - сказала Умида Абдуллаева.

Состояние Гульнары Каримовой хорошее, слухи о ней в социальных сетях не соответствуют действительности. Более подробную информацию о ее состоянии могут предоставить соответствующие ответственные сотрудники.

Гульнара Каримова с весны прошлого года отбывает наказание в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В марте Верховный суд сообщал, что ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года.


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