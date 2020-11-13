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Что-то не получается и грустно? В этом мире есть неудачник похлеще

И такое невезение тоже случается.

Фото : pixabay.com13 ноября 2020, 11:01

Пятница 13-е. Вам грустно, кажется, что все идет не так, как вы хотите и удача отвернулась от вас? Зря, скажем мы вам. Корреспондент zakon.kz нашел человека, от которого удача не только отвернулась, а еще изрядно поиздевалась.

Имя несчастного человека - Эли Эльзаба. Он - футболист, нападающий, играет в клубе высшего дивизиона Израиля «Секция Нес-Ционы». Техника, скорость, нацеленность на ворота противника - все при нем. Да вот только с голами игроку никак не везет.

В домашней игре против "Хапоэля Квар-Шалема" "Секция" выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Дора Галили. Все бы ничего, но счет мог быть намного крупнее, реализуй Эли Эльзаба все свои моменты. С 83-й по 88-ю минуту игры нападающий 4 раза пробил в штангу и перекладину ворот противника.

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Публикация от @euro_scope

Если бы это было только в одной игре. Тренер выделил Эли в целом 23 игровые минуты в 7 матчах сезона, из них 5 минут он потратил на обстрел штанг и перекладины, но не смог забить ни одного гола.


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