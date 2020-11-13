Пятерых мужчин с пистолетами задержали в Нур-Султане 

В столице проходит ОПМ "Кару-2020".

В Нур-Султане полицейские задержали пятерых мужчин с газовыми пистолетами и обрезом, сообщает zakon.kz.

В целях предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории столицы проводилось оперативно - профилактическое мероприятие "Кару-2020". В ходе рейдовых мероприятий, полицейскими на улицах города задержано четверо мужчин с газовым оружием. Согласно заключению экспертизы изъятое газовое оружие пригодно для стрельбы патронами травматического действия.

Также, по улице Жиенкулова был остановлен 38-летний уроженец Республики Узбекистан, у которого при осмотре в полиэтиленовом пакете обнаружен обрез. Согласно заключению специалиста является гладкоствольным короткоствольным оружием, изготовлен самодельным способом из охотничьего ружья, модели ИЖК, 16 калибра. Заводской номер сточен, для стрельбы пригоден. Кроме того, при проверке полицейскими изъято 20 единиц боеприпасов.

В период проведения ОПМ выявлено 11 фактов преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов в отношении задержанных лиц проводится расследование по статье 287 УК РК, - сообщили в пресс-службе ДП города.

За различные нарушения у владельцев изъято 37 единиц гладкоствольного оружия, из них составлено 33 административных протокола. За нарушение порядка регистрации и приобретения, передачи, учета и хранения владельцы оружия привлечены к административной ответственности.

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