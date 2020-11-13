Курс доллара завершает неделю новым ростом

Доллар подорожал еще 1,60 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 430,59 тенге, поднявшись на 1,60 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 430-431,5 тенге, евро - 507,1-509,9 тенге, рос. рубль - 5,54-5,61 тенге.

Напомним, с начала недели курс доллара постепенно снижался, с четверга начал снова расти.

Тем временем цены на нефть снизились на ведущих мировых биржах.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в январе на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $43,53 (-0,27) за баррель.

Средневзвешенная стоимость декабрьских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $41,12 (-0,33) за баррель.

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