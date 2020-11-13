Женщина преградила Байдену дорогу к президентству

Передача президентства начинается с того, как Управление общих служб США признает одного из кандидатов победителем. Но его глава не верит в победу Байдена.

Глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается поверить в то, что Джо Байден избран президентом США. Она не самый крупный чиновник страны, он ее голос настолько важен, что процесс перехода власти от Трампа к Байдену заморожен, передает zakon.kz.

Cогласно Акту о переходе власти от 1963 года, передача президентства начинается с того, как Управление общих служб США признает одного из кандидатов победителем. После этого команда победителя получает доступ к фондам (почти 10 млн долларов на транзитные расходы) и документации, и получает право отправлять своих представителей в различные ведомства, пишет газета "Взгляд".

Команде Байдена нужно заключить контракты с четырьмя тысячами сотрудников (1200 из которых должны еще потом пройти одобрение в Сенате), а также готовить их к работе на будущих местах. И на все это нужны деньги и доступ.

Но глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признать Байдена победителем выборов. Она считает, что результат еще не определен. Для Байдена это проблема. Если деньги на работу штаба он найдет у частных спонсоров (как нашел Джордж Буш-младший в 2000 году после того, как его победа оспаривалась в суде). То доступ к документации они никак без вердикта УОС не получат.

Либералы требуют от Мерфи признать Байдена президентом и незамедлительно начать процедуры. CNN же признала победу Байдена, почему же она не доверяет мнению уважаемого издания?

Кто-то уверен, что Мерфи должна будет признать итоги выборов после решения Коллегии выборщиков. Но сами выборщики (которые на голосовании официально избирают президента США) соберутся лишь 14 декабря. И значит, все это время Эмили Мерфи имеет полное право не верить CNN и другим американским СМИ, уверяющим, что Байден избран президентом США.

Американские СМИ при этом негодуют. Редакция CNN призвала Дональда Трампа поступиться амбициями и сделать так, как сделал Барак Обама в 2016 году - пригласил победившего Трампа в Белый дом для транзита власти. Но Трамп и его сторонники так и отказываются признать победу Байдена, и не хотят передавать ему власть.

В Америке действия Трампа позиционируются как явное нарушение традиции. Его отказ сделать поздравительный звонок Байдену или выступить с речью о поражении станет первым за 124 года, то есть с момента зарождения традиции выступлений о поражении.

Глава департамента политологии Чикагского университета Уильям Хоуэлл сказал, что "речи о поражении являются подтверждением легитимности выборов". То есть проигравший кандидат фактически призывает своих сторонников принять его поражение.

И глава УОС Эмили Мерфи "может поверить" в победу Байдена, если Трамп сам признает поражение.

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