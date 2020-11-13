36 ДТП произошло за ночь в Нур-Султане

В связи с ухудшением погодных условий полицейские строевых подразделений в течение суток работают в усиленном режиме.

На территории столицы за сутки зарегистрировано 136 ДТП, пострадавших нет, сообщает zakon.kz.

Полицейские предупреждают водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями воздержатся от поездок по автодорогам, следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс. Необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторовых ситуаций, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Наиболее опасными для водителей являются первый снег, который способствуют увеличению тормозного пути транспортных средств. В связи с этим просим принять меры для избежания столкновения и не выезжать в дорогу на летней резине. Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий в течение дня зарегистрировано 136 происшествий на территории города, что составило рост ДТП на 45 %.

В связи с ухудшением погодных условий полицейские строевых подразделений в течение суток работают в усиленном режиме. Личный состав занимается сопровождением специализированной техники для производства механизированной уборки улиц города. Автовладельцам попавшим в снежный плен, оказывается максимальная помощь – сказал заместитель начальника Управления административной полиции ДП г.Нур-Султана Сымбат Шокытаев.

Напомним, 12 ноября в Нур-Султане из-за снега произошло 100 аварий.

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