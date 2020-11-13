До 18 мороза ожидается на выходных в Казахстане
В стране пройдут сильный осадки.
Фото : pixabay.com13 ноября 2020, 12:18
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 14-16 ноября, сообщает zakon.kz.
Циклон, с большим запасом влаги, сцентром над Екатеринбургом, будет определять погоду большей части Казахстана. Пройдут осадки, местами сильные, преимущественно снег, ожидается усиление ветра, в северной половине с метелью. В тыл циклону, на западные регионы страны, смещается холодный Северо-западный антициклон – с 15 ноября прогнозируется прекращение осадков. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха по всей территории республики, в ночные часы на большей части страны до 10-18 мороза, на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Казахстана до 2-13 мороза. В течение периода местами по территории республики ожидается туман, в южной половине - гололед, - сообщили в ведомстве.
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