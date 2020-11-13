По проекту "Birgemiz:Bilim" в Костанайской области подвели итоги

По словам Хамитжановой Дарии – директора КФ "КЕА", обучены 118 волонтеров и 1085 учащихся старших классов сельских местностей области.

Социальный проект "Birgemiz:Bilim" в Костанайской области реализует Корпоративный фонд "КЕА" (Kazakhstan En’bek Adamy) в рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке Министерства информаций и общественного развития РК, сообщает zakon.kz.

Итоги были подведены на Международной онлайн-конференции "Волонтерство в образовании". По словам Хамитжановой Дарии – директора КФ "КЕА", обучены 118 волонтеров и 1085 учащихся старших классов сельских местностей области.

Оценку проекта дали и поздравили участников Батима Мукина – Председатель Правления Центра поддержки гражданских инициатив, Екатерина Смышляева – председатель Профсоюзного центра Костанайской области, Татьяна Миронюк – исполнительный директор Национальной волонтерской сети, Эмин Аскеров – амбассадор проекта и социальный предприниматель, советник Министра труда и социальной защиты. Подключились к онлайн - конференции Ирина Роднянски – волонтер из города Ариэль(Израиль) и Нина Байдимирова – волонтер из города Челябинск(Россия).

Данный социальный проект реализуется во всех 14 регионах нашей страны, один из них в Костанайской области. Выражаю слова благодарности КФ "КЕА", за то что они провели данную работу несмотря на условия пандемии, была достаточно серьезная задача поставлена перед ними, - сказала в своем выступлении Батима Мукина.

Екатерина Смышляева, которая была в составе Экспертного совета по отбору волонтеров отметила, что профессиональный тандем получился интересным.

На мой взгляд, это важно и это очень сильно повлияло на качество образовательного контента. То есть, он был более разнообразным, он вышел из формата обычной средней школы и зашел в формат востребованности, практик ориентированности, - добавила она.

По итогам проекта 12 лучших волонтеров области награждены денежными сертификатами на общую сумму 780 тысяч тенге.

Ерлан Тулетаев, Костанай

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!