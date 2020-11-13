В Павлодарской области в ограничительные меры внесли изменения

Постановление вступает в силу с 00 часов 14 ноября 2020 года.

Главный санитарный врач Павлодарской области 13 ноября 2020 года внес изменения в постановление №13 "Об ограничительных карантинных мерах", передает zakon.kz.

В частности, дополнен пункт об ограничении перемещения через блок-посты, в том числе в пешем порядке, за исключением:

- лиц, постоянно проживающих в населенных пунктах;

- аварийных, медицинских служб, правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы, природоохранных, ветеринарных служб, дорожно-ремонтных служб;

- задействованных в сельскохозяйственных работах, пчеловодстве;

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, с сопровождающими лицами (не более 2-х, в том числе водитель);

- лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах, с сопровождающими лицами (не более 2-х, в том числе водитель);

- передвижения от места жительства до места работы и обратно;

- транспорт с продуктами питания, медикаментами, товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, твёрдым, жидким топливом и ГСМ;

К ним добавили также лица, вызванные по повесткам правоохранительных, специальных органов и судов.

Кроме того, внесены коррективы в деятельность продовольственных магазинов. Их время работы ограничено с 8 утра до 22.00 часов, с заполняемостью не более 20% мощности, с соблюдением сантребований.

Постановление вступает в силу с 00 часов 14 ноября 2020 года.

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