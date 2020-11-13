Горячие новости
Читайте также

О полевом выходе курсантов рассказали в военном институте

В первый день полевых занятий с курсантами на полигоне проводился инструктаж.

Фото : пресс-служба института13 ноября 2020, 13:06

В учебном центре Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова для курсантов третьего курса были организованы полевые занятия. Об их итогах рассказал замначальника института, передает zakon.kz.

В течение двух недель на занятиях курсанты 3 курса выполняли контрольные стрельбы из разных видов стрелкового оружия, где применяли навыки по тактической подготовке, стрельбе и технической подготовке, кроме того будущие офицеры водили боевые машины.

Проведение такого рода занятий является важным элементом в подготовке будущих офицеров. Каждое практическое занятие воспитывает у курсантов чувство ответственности за совершенные действия. Кроме того, на протяжений всего полевого выхода курсанты совершенствовали свои командно-методические навыки,- прокомментировал заместитель начальника института по учебной и научной работе –начальник управления полковник Айбек Акчин.

В первый день полевых занятий с курсантами на полигоне проводился инструктаж по особенностям жизнедеятельности в полевых условиях, соблюдению каждым курсантом требований мер безопасности при обращению с оружием.

Полевые занятия направлены на закрепление теоретических знаний, повышение тактической, огневой и методической выучки, совершенствование навыков при организации и ведении боя, - заключил Акчин.


Подготовил Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты