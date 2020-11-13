Шпекбаев: МОН активно участвует в противодействии коррупции

Яркий пример – мониторинг экзаменов в магистратуру во всех регионах страны, проведенный Агентством и Национальным центром тестирования.

В системе образования наблюдаются кардинальные изменения в части противодействия коррупции и снижения коррупционных рисков. Об этом в ходе совместного совещания c Министерством образования и науки РК заявил Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщает zakon.kz.

Второй год мы совместно реализуем наши проекты. МОН активно участвует в противодействии коррупции и проявляет инициативу. Как все быстро изменилось за счет открытости, прозрачности и объективности. Это политика Первого Президента -Елбасы и Главы государства, и она исполняется министром. Это говорит о том, что вузовское сообщество, эксперты и в целом ведомство заинтересованы в устранении рисков. Хотел бы поблагодарить Министра образования и науки за его активную позицию,– подчеркнул Алик Шпекбаев.

В частности, отмечаются результаты совместных проектов. В этом направлении ключевая ставка сделана на вовлечение гражданского общества.

Яркий пример – мониторинг экзаменов в магистратуру во всех регионах страны, проведенный Агентством и Национальным центром тестирования. Более 500 наблюдателей приняли в нем участие. В результате отсеялись кандидаты с низким уровнем подготовки, академической честности и государство сэкономило 2,7 млрд тенге.

Внешний анализ в АО "Центр международных программ" ("Болашақ") послужил отправной точкой для кардинальной трансформации его деятельности. В результате оптимизации бизнес-процессов ежегодная экономия бюджетных средств составит 1,3 млрд тенге.

В рамках общественного мониторинга в работу комиссий по распределению выделенных средств на закуп компьютеров для организации дистанционного обучения включены представители региональных проектных офисов "Адалдық алаңы", специальных мониторинговых групп и территориальных подразделений Агентства. Совместными усилиями путем отбора ценовых предложений потенциальных поставщиков оргтехники по принципу "цена – качество" сэкономлено порядка 3,6 млрд тенге.

Мы как члены Специальной мониторинговой группы АПК РК ездим по регионам и видим, как положительно меняется ситуация в сфере образования. Проводится большая работа, и сейчас все процессы автоматизированы. Это очень серьезно снижает коррупционные риски. Министерство на постоянной основе работает с членами СМГ и активно вносит предложения о том, как можно снизить коррупционные риски. Во многих регионах внедряются электронные форматы при приеме на работу, – подчеркнула руководитель Специальной мониторинговой группы при Агентстве Айгуль Соловьева.

Переход на облачные технологии, проведение аттестации педагогов в электронном формате способствуют существенному снижению коррупционных рисков. Прием документов, проведение экзаменов в колледжи и высшие учебные заведения также автоматизируются, что позволяет исключить коррупционные факторы.

Принцип "Деньги идут за студентом" обостряет конкуренцию между вузами/колледжами, что способствует повышению качества образовательных услуг. В 2021 году ваучерная система будет внедрена и в сфере дошкольного образования. Это значит, что отныне родитель, получив ваучер, сам будет решать, в какой детский сад отдать своего ребенка.

В свою очередь, руководитель Проектного офиса по противодействию коррупции МОН РК "Adal Bilim" Талгат Нарикбаев предложил внести изменения в законодательство и усилить ответственность местных исполнительных органов за качество образования в регионах.

Хотел бы обратить внимание на то, что за сферу образования перед Правительством отвечает МОН. При этом все организационные и материальные ресурсы находятся в полном распоряжении акиматов. Исходя из этого, мы предлагаем на законодательном уровне усилить ответственность местных исполнительных органов в сфере образования, – отметил Талгат Нарикбаев.

Участники совещания рекомендовали МОН РК ввести учебные дисциплины по формированию антикоррупционной культуры среди школьников и студентов и активизировать работу по переходу на цифровые формы оказания услуг в колледжах и вузах, чтобы все студенты могли получать услуги в удаленном электронном формате.

Проблемные вопросы, безусловно, еще имеются. По всем предложениям, которые были озвучены сегодня, мы проведем детальный анализ и начнем реализацию. Работа по противодействию коррупции будет продолжена. Нам важно обеспечить полную прозрачность, чтобы исключить возможные риски, – сказал Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

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