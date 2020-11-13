Кто в Казахстане подлежит хирургической стерилизации

Операция проводятся пациенту после получения письменного информированного согласия.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 6 ноября 2020 года утвердил правила и условия проведения хирургической стерилизации, передает zakon.kz.

Так, условием хирургической стерилизации как метода предупреждения нежелательной беременности является письменное согласие гражданина не моложе 35 пяти лет или имеющего двух детей, а при наличии медицинских показаний, с согласия пациента независимо от возраста и наличия детей.

При этом в медицинские показания для проведения хирургической стерилизации входит ряд заболеваний, среди которых:

- наличие в настоящем или в прошлом злокачественных новообразований;

- повторное кесарево сечение или наличие рубца на матке после гинекологических операций при наличии детей;

- болезни эндокринной системы; болезни крови и кроветворных органов; психические расстройства;

- болезни нервной системы и органов чувств; болезни системы кровообращения;

- болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения;

- болезни мочеполовой системы;

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Есть и противопоказания для проведения хирургической стерилизации:

- острые (или хронические в стадии обострения) инфекционные заболевания любой локализации;

- острые (или хронические в стадии обострения) воспалительные заболевания любой локализации;

- хронические заболевания жизненно важных органов в стадии декомпенсации;

- нарушения показателей гемодинамики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

- нарушения гематологических показателей при заболеваниях крови и кроветворных органов.

Как отмечается, хирургическая стерилизация пациентам осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования. То есть бесплатно.

Операция проводятся пациенту после получения письменного информированного согласия. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где заполняется медицинская карта амбулаторного пациента.

Врачи акушер-гинекологи и урологи-андрологи медицинских организаций при обращении граждан за направлением для хирургической стерилизации производят обследование для установления отсутствия медицинских противопоказаний к операции.

Перед операцией проводится медицинское обследование, регламентированное для полостных хирургических операций. При отсутствии медицинских противопоказаний к операции, а также при наличии письменного согласия пациента, выдается направление в субъекты здравоохранения через портал бюро госпитализации, с выпиской из карты амбулаторного больного с наличием результатов обследования пациента.

Медицинские показания к хирургической стерилизации граждан устанавливаются в медицинских организациях врачебно-консультативной комиссией ( ВКК) в составе руководителя организации здравоохранения, врача акушера-гинеколога или уролога-андролога, врача той специальности, к области которой относится заболевание.

При медицинских показаниях гражданам выдается заключение с полным клиническим диагнозом, заверенное подписями указанных специалистов медицинской организации.

При обращении в медицинскую организацию необходимо предоставить:

- направление через портал бюро госпитализации;

- заключение ВКК;

- выписку из карты амбулаторного больного с наличием результатов обследования пациента.

Сроки пребывания пациента в медицинской организации после проведения хирургической стерилизации определяется лечащим врачом индивидуально в зависимости от состояния здоровья пациента.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 ноября).

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