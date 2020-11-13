Кто в Казахстане подлежит хирургической стерилизации
Операция проводятся пациенту после получения письменного информированного согласия.
Министр здравоохранения РК своим приказом от 6 ноября 2020 года утвердил правила и условия проведения хирургической стерилизации, передает zakon.kz.
Так, условием хирургической стерилизации как метода предупреждения нежелательной беременности является письменное согласие гражданина не моложе 35 пяти лет или имеющего двух детей, а при наличии медицинских показаний, с согласия пациента независимо от возраста и наличия детей.
При этом в медицинские показания для проведения хирургической стерилизации входит ряд заболеваний, среди которых:
- наличие в настоящем или в прошлом злокачественных новообразований;
- повторное кесарево сечение или наличие рубца на матке после гинекологических операций при наличии детей;
- болезни эндокринной системы; болезни крови и кроветворных органов; психические расстройства;
- болезни нервной системы и органов чувств; болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения;
- болезни мочеполовой системы;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Есть и противопоказания для проведения хирургической стерилизации:
- острые (или хронические в стадии обострения) инфекционные заболевания любой локализации;
- острые (или хронические в стадии обострения) воспалительные заболевания любой локализации;
- хронические заболевания жизненно важных органов в стадии декомпенсации;
- нарушения показателей гемодинамики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
- нарушения гематологических показателей при заболеваниях крови и кроветворных органов.
Как отмечается, хирургическая стерилизация пациентам осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования. То есть бесплатно.
Операция проводятся пациенту после получения письменного информированного согласия. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где заполняется медицинская карта амбулаторного пациента.
Врачи акушер-гинекологи и урологи-андрологи медицинских организаций при обращении граждан за направлением для хирургической стерилизации производят обследование для установления отсутствия медицинских противопоказаний к операции.
Перед операцией проводится медицинское обследование, регламентированное для полостных хирургических операций. При отсутствии медицинских противопоказаний к операции, а также при наличии письменного согласия пациента, выдается направление в субъекты здравоохранения через портал бюро госпитализации, с выпиской из карты амбулаторного больного с наличием результатов обследования пациента.
Медицинские показания к хирургической стерилизации граждан устанавливаются в медицинских организациях врачебно-консультативной комиссией ( ВКК) в составе руководителя организации здравоохранения, врача акушера-гинеколога или уролога-андролога, врача той специальности, к области которой относится заболевание.
При медицинских показаниях гражданам выдается заключение с полным клиническим диагнозом, заверенное подписями указанных специалистов медицинской организации.
При обращении в медицинскую организацию необходимо предоставить:
- направление через портал бюро госпитализации;
- заключение ВКК;
- выписку из карты амбулаторного больного с наличием результатов обследования пациента.
Сроки пребывания пациента в медицинской организации после проведения хирургической стерилизации определяется лечащим врачом индивидуально в зависимости от состояния здоровья пациента.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 ноября).
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