Названо место, где алматинцы чаще всего подхватывают коронавирус

Санитарно-эпидемиологическая служба Алматы настоятельно рекомендует жителям города соблюдать меры профилактики.

Избегать мест массового скопления призывают алматинцев на фоне роста заболеваемости COVID-19, передает zakon.kz.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля в Алматы идет существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация осложняется в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями в 2,2 раза. Особую настороженность вызывает подъем уровня заболеваемости КВИ во всех возрастных группах населения. Рост количества заболевших отмечается со 22 октября, - сообщили в ДСЭК.

Это, по данным ведомства, связано это с активизацией эпидемических процессов в обществе, когда заражение КВИ происходит в местах массового скопления.

Эпидрасследование показало, что заражение в 53% случаях происходят в общественном транспорте, в 23% — в домашних очагах, в 17% — в местах общественного пользования.

В связи с этим санитарно-эпидемиологическая служба Алматы настоятельно рекомендует жителям города соблюдать меры профилактики. Во-первых, избегать мест массового скопления, особенно лицам старше 65 лет. Во-вторых, пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, например, в магазинах, аптеках и т. д. При наличии симптомов ОРВИ не выходить из дома, вызвать врача на дом. Не заниматься самолечением, оберегать детей и пожилых членов семьи путем изоляции в отдельной комнате. Важно помнить, что болезнь легче предупредить, чем ее лечить, - обратились в СЭС Алматы.

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