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Названа опасность выхода на работу после коронавируса

После тяжелого течения инфекции лучше всего отправиться в санаторий.

Фото : Pixabay13 ноября 2020, 14:33

Начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусаков порекомендовала не спешить с возвращением на работу после перенесенного COVID-19, передает zakon.kz.

По ее словам, для COVID-19 характерен полиморфизм клинических симптомов, и его проявления могут быть очень индивидуальны.

Необходимо учитывать и форму перенесенного заболевания. Но несмотря на то что патология протекает так лично и зависит от многих обстоятельств, для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина "полизаболевания", то есть присоединение другой патологии, - отметила реабилитолог.

Только учитывая все приведенные факты, можно объективно оценить опасность быстрого возвращения к работе, считает она.

Профессор отметила, что в ее практике даже молодые пациенты, не имевшие до коронавирусной инфекции никаких хронических заболеваний, восстанавливались после болезни около четырех недель и у некоторых из них продолжали оставаться слабость и явления астении.

После тяжелого течения инфекции лучше всего отправиться в санаторий. Причем желательно в своей климатической зоне, иначе может произойти срыв адаптации и обострение хронических заболеваний.


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