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Гигантского крокодила встретили на поле для гольфа

Вначале очевидцы подумали, что это динозавр.

Фото : кадр из видео13 ноября 2020, 14:34

В американском штате Флорида очевидцев шокировал огромный крокодил, решивший прогуляться по полю для гольфа в дождливый день, передает zakon.kz.

Животному приглянулся водоем, расположенный на поле для гольфа в гольф-клубе «Валенсия», что расположен в городе Неаполь штата Флорида, США. Крокодил вальяжно шагал по лужайке и направлялся к воде, это несмотря на то, что погода явно не располагала к водным процедурам.

Аллигаторы на полях для гольфа в США не такая уж и редкость, но благодаря своим размерам крокодил быстро стал звездой интернета. Некоторые пользователи даже сравнили его с динозавром. А похож он на доисторического предка, или нет, судить вам.


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