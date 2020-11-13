Гигантского крокодила встретили на поле для гольфа

Вначале очевидцы подумали, что это динозавр.

В американском штате Флорида очевидцев шокировал огромный крокодил, решивший прогуляться по полю для гольфа в дождливый день, передает zakon.kz.

Животному приглянулся водоем, расположенный на поле для гольфа в гольф-клубе «Валенсия», что расположен в городе Неаполь штата Флорида, США. Крокодил вальяжно шагал по лужайке и направлялся к воде, это несмотря на то, что погода явно не располагала к водным процедурам.

Аллигаторы на полях для гольфа в США не такая уж и редкость, но благодаря своим размерам крокодил быстро стал звездой интернета. Некоторые пользователи даже сравнили его с динозавром. А похож он на доисторического предка, или нет, судить вам.

Un énorme alligator a été vu en #Florida durant l'ouragan #Eta #HurricaneEta



C'est du bon bestiau à ce stade là . pic.twitter.com/LmkUBl5VzX — ???????????????????????????????? ???????????????????????????? (@patrondukremlin) November 12, 2020

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